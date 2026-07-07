"KAHVALTI HAZIRLARKEN SIRTINDAN VURDULAR"

Sosyal medyada yapılan yorumlara da tepki gösteren anne Macit, kızının iyi niyetli bir genç olduğunu belirterek olay anına dair yürek burkan ayrıntıyı paylaştı:

"Benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken olay yaşanmış. Ben daha da evime patates almayı düşünmüyorum, evime haram oldu. O patates elinde gitti. Patates kızartırken, tezgaha dönük şekilde arkasından silah sıkmak nedir?"