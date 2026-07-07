Misafirliğe gittiği evde öldürülen Ece Naz'ın annesi isyan etti: "Kahvaltı hazırlarken sırtından vurdular"
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde misafir olarak gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in annesi Döne Macit, faillerin en ağır cezayı almasını istedi. Kızının kahvaltı hazırladığı sırada sırtından vurulduğunu söyleyen acılı anne, "Benim çocuğumu yediler. Benim çocuğum aç gitmiş. O patates elinde gitti. Patates kızartırken arkasından silah sıkmak nedir?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Haziran'da misafir olarak gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili tutuklanan üç şüphelinin yargılanması beklenirken, acılı anne Döne Macit yaşadıklarını anlatarak adalet çağrısında bulundu.
MİSAFİR OLARAK GİTTİĞİ EVDE KATLEDİLDİ
Olay, 29 Haziran'da Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Ziyaret amacıyla gittiği evde silahla vurulan Ece Naz Macit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cinayetin ardından gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A., "kasten öldürme" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÖNCE 'ECE BİR KAVGAYA KARIŞMIŞ' DEDİLER"
Kızını kaybetmenin acısını yaşayan anne Döne Macit, olayı öğrendiği anı şu sözlerle anlattı:
"Ben evdeydim. Kızım arkadaşına gitmişti. Önce 'Ece bir kavgaya karışmış' dediler. Aşağı indiğimde kalabalığı görünce kötü bir şey olduğunu hissettim. 'Ece vurulmuş' dediler, ben orada yıkıldım."
"BENİM ÇOCUĞUMU YEDİLER, ADALET İSTİYORUM"
Faillerin en ağır cezayı almasını isteyen anne Macit, şöyle konuştu:
"Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum. Devlet büyüklerinden adalet istiyorum. Canı sıkılan birini vuruyor. Bir evlat kolay mı yetişiyor? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim ateşim de düştüğü yeri yakıyor. Kimsenin yaptığı yanına kalmasın."