Mis gibi kokusuyla gönlünüzü fethedecek Osmanlı köftesi! Bayılarak yediğimiz İsveç tarifi de meğer bizim

Mis gibi kokusu ve muazzam lezzetiyle gönüllerinize taht kuracak Osmanlı köftesi tarifine bayılacaksınız. İsveç köftesi olarak tanıtılan ve yeni bir lezzet gibi hayatımıza giren bu tarif aslında hep bizimdi. Haşlanmış patates, dağ kızılcığı reçeli ve krema sos ile servis edilebilen bu misket köftelerin geçmişi sizi şaşırtacak. İşte gönlünüzü fethedecek Osmanlı köftesi...