Miras için babasına bomba tuzağı: Türkiye'nin konuştuğu aile dehşetinde karar çıktı
Mardin'de miras kavgası kan donduran bir plana dönüştü. Polat E., 3 arkadaşıyla birlikte babasının aracına patlayıcı düzenek yerleştirdi. Baba Mehmet E., poşetteki bombayı son anda fark ederek faciayı önledi. Mahkeme, sanıklara 17 yıl 6 aya varan hapis cezaları verdi.
Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Berkant K, olayın mağduru Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu.
Tutuklu sanıklardan Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.
BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI
Duruşmada, baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti.
Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.
CEZALAR BELLİ OLDU
Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
SANIĞIN GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI
Heyet, tutuklu sanık Berkant K'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.