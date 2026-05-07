Miras için babasına bomba tuzağı: Türkiye'nin konuştuğu aile dehşetinde karar çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu aile dehşetinde karar çıktı. Mardin'de miras kavgası akılalmaz bir suikast planına dönüştü. Polat E., iddiaya göre 3 arkadaşıyla birlikte babasının aracına patlayıcı düzenek yerleştirdi. Baba Mehmet E.'nin poşetteki bombayı son anda fark edip metruk binaya atması büyük faciayı önledi. Mahkeme, sanıklara 17 yıl 6 aya varan hapis cezaları verdi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Berkant K, olayın mağduru Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada, baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

CEZALAR BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

SANIĞIN GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI
Heyet, tutuklu sanık Berkant K'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

"BABAYA KIZAN ÇOCUK, DERS VERMEK İÇİN PLANLAMIŞ"
Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Polat E.'nin avukatı Özlem Dündar, olayın iddia makamının mütalaasında yansıtıldığı gibi olmadığını ileri sürerek, "Maalesef ki olay, 'Mala zarar verme' şeklinde başlayıp 'Adam öldürmeye teşebbüs' durumuna kadar gelmiş durumda. Fakat dosyanın içeriği aslında az önce anlatıldığı gibi mahkemede yaşandığı gibi değil. Olay, babaya kızgın olan bir çocuğun sadece babasının aracına zarar verip babasına ders vermek amacıyla başlamış. Maalesef ki bahse konu patlayıcı maddenin 'Adam öldürme' niteliğinde olması yüzünden, şu anda müvekkil 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmakta ve netice itibarıyla ailesi olduğu için birinci derece yakın olması sebebiyle de nitelikli hale girmektedir. Şu anda korkutma maksadıyla zarar vermek istediği babasını, maalesef öldürmeye teşebbüsle yargılanmaktadır. Bu yüzden biz bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Daha önce de basına yansıyan şekliyle de asla kabul etmiyoruz. Müvekkilin hiçbir şekilde babasını öldürme kastı söz konusu bile değildir. Babasını korkutma maksadıyla yapmış olduğu eylemin neticesinin cezası bu şekilde olmamalıdır. Bu yüzden biz adalet istiyoruz. Hiçbir şekilde bu mütalaayı kabul etmiyoruz. 6 Mayıs'ta karar verilecektir. Bu şekilde karar verilirse ciddi anlamda mağduriyet söz konusu olacaktır ve hukuki bir karar olmayacaktır. Biz bu kararın hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Müvekkilin sadece mala zarar vermekten yargılanması gerekirken adam öldürmeye teşebbüsten ve nitelikli haliyle yargılanması müvekkili ve şu anda karısı, annesi, babası, tüm herkes kesinlikle bu kişinin çocuklarının böyle bir eylem yapmadığını zaten belirtiyor. Çocuklarını en iyi onlar tanıyorlar. Bu sebeple mağduriyet çok fazla olacak. Bunu istemiyoruz. Müvekkilin beraat etmesini talep ediyoruz mahkemeden. Umarım mahkemeden de adil bir karar çıkacaktır" dedi.

"OĞLUMUN BENİ ÖLDÜRME KASTI VEYA TEŞEBBÜSÜ YOKTUR"
Sanık Polat E.'nin babası Mehmet E. ise oğlundan şikayetçi olmadığını ve tahliyesini talep ettiğini belirterek, "Oğlum ağabeyiyle tartışmıştı, ev içinde öyle çatışmalar oldu, ama büyük bir şey değildi. Ben de onu haksız etmiştim, 'Niye ağabeyine böyle yapıyorsun' diye. O da gitmiş, beni korkutmak için arabama öyle bir düzeneği yerleştirmişler. Ben öyle bir cezayı kabul etmiyorum. Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi kastı veya teşebbüsü yoktur. Ben onun tahliyesini istiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te, Polat E. para karşılığında 3 arkadaşıyla babasının aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmiş, baba Mehmet E. fark ettiği poşetteki patlayıcıyı evinin önündeki metruk binaya atmış, patlayıcı infilak etmişti.

