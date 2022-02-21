Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor. Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.