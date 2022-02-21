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Haberler Galeri Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselişi kabul edilen Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edilecek. Miraç Kandili için geri sayım başlarken, bu mübarek kandil gününde oruç tutulup tutulmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Miraç kandili orucu hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda ele aldık. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 14:12
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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Müslümanların huzur bulduğu bir gece olan Miraç, Hz. Muhammed'in (s.a.s) kutsal yolculuğu ve Allah-u Teala ile buluştuğu gecenin adıdır. İslam'da çok kıymetli bir yere sahip olan Miraç Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor. Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.

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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

2022 yılında Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor. Miraç Kandilinde orucı Miraç'ın gündüzü tutulur. Yani Miraç Kandili 27 Şubat'a denk geldiği için 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.

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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz'den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."

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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Rivayet olunduğuna göre Recep'in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: "Her kim Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar."