HaberlerGaleriMiraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselişi kabul edilen Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edilecek. Miraç Kandili için geri sayım başlarken, bu mübarek kandil gününde oruç tutulup tutulmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Miraç kandili orucu hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda ele aldık. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Miraç gecesi orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...