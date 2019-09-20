Minik Leyla ile ilgili flaş gelişme! Leyla Aydemir'in ailesi... Ağrı'da Leyla Aydemir'in geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili davada son dakika gelişmesi yaşandı. Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 11:45
Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu.
Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu.
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alıdı. Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
7 SANIĞA DAVA
Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR
Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu.