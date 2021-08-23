Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek. Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kaç gün tatil yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.08.2021 21:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 21:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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