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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek. Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kaç gün tatil yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 21:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 21:47
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Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'ta kaç gün tatil yapılacak? 82 milyon vatandaş, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içinde. 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve kalıcı bir zafere ulaştı. 30 Ağustos'un yaklaşmasıyla birlikte tatil soruları gündeme geldi. Peki, 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

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Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2021 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Bu bayram günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

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Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS 3 GÜN TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu ve bu sene pazartesi gününe denk geldiği için hafta sonu ile birleştirildiğinde 3 gün tatil yapılacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAKKINDA

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışıldı.

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Milyonları ilgilendiriyor! 30 Ağustos 3 gün tatil olacak mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Ünlü yazar Halide Edip Adıvar'ın ''Türk'ün Ateşle İmtihanı'' kitabında anlattığı işgal günlerinde, itilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti.

15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletlerinin izniyle Yunan Ordusu İzmir'e çıkarma yaptı.

Bu durum karşısında Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği ''millet olma bilinci'' içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı. İki seçenek vardı; ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı.