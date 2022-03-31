Milyonları ilgilendiren liste yayınlandı! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

Sağlıklı bir yaşam devam etmenin başında sağlıklı beslenme geliyor. Uzmanlar sağlıklı beslenme konusunda vatandaşları uyarırken, hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini de açıklıyor. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte merak edilen kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL