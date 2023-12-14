14 Aralık 2023, Perşembe
Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi
atv'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk büyük ödülü kazanmıştı. Sempatik tavırlarıyla sevilen Birsen Göğercin, hikayesiyle ise izleyenleri duygulandırmıştı. Göğercin'den mutlu haber geldi. Rabia, deneme kol protezi ile tanıştı. İşte kavuştuğu protez eliyle ilk görüntüsü...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:40
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