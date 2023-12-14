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Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

atv'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk büyük ödülü kazanmıştı. Sempatik tavırlarıyla sevilen Birsen Göğercin, hikayesiyle ise izleyenleri duygulandırmıştı. Göğercin'den mutlu haber geldi. Rabia, deneme kol protezi ile tanıştı. İşte kavuştuğu protez eliyle ilk görüntüsü...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:40
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Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyonluk büyük ödülü kazanıp hayat hikayesiyle milyonları duygulandıran Rabia Birsen Göğercin, kazandığı parayla kendisine yeni protez bir kol yaptıracağını söylemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

Bu gelişmelerden sonra herkes Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikayesini merak etti.

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Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

Sağ kolu ampüte olan Rabia Birsen Güvercin'in hikayesi, yüreklere işledi. Öyle ki Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi.

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Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

O KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda yaşadığı kaza ise hayatını değiştirdi. Babasının kasap dükkanında çalışırken kıyma makinesine kaptırdığı kolu, kesildi.

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Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

Ancak o, gülümsemesini asla eksiltmedi. Ampüte edilen koluna bakıp "Artık daha havalı bir kolum oldu" demesi izleyiciyi derinden etkiledi.