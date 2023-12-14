Milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi

atv'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk büyük ödülü kazanmıştı. Sempatik tavırlarıyla sevilen Birsen Göğercin, hikayesiyle ise izleyenleri duygulandırmıştı. Göğercin'den mutlu haber geldi. Rabia, deneme kol protezi ile tanıştı. İşte kavuştuğu protez eliyle ilk görüntüsü...