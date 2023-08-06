Milyonlarca liralık vurgunda flaş detaylar! Türbülansa devam: Mağdur edebiyatı...
"Türbülansı engelleyen çip" ürettiği iddiasıyla yatırımcıları 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Çiğdem İ. iddialara ilişkin konuştu. Çiğdem. İ. "Ürünü Kanada'ya sattım. Onlar para vermediği için ben de veremedim. Mağdurum" dedi.
Giriş Tarihi: 06.08.2023
09:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
09:20
Türkiye, SABAH'ın gündeme getirdiği Çiğdem İ.'nin aralarında doktor, pilot ve işadamlarının da olduğu çok sayıda kişiyi "Türbülansı engelleyen çip ürettim" diyerek 20 milyon lira dolandırmasını konuşuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialara ilişkin SABAH'a yeni açıklamalarda bulunan Çiğdem İ. halen türbülansı engellediğini iddia ettiği çip projesinin arkasında durmaya devam ediyor.
Söz konusu çipi 27 milyon dolar karşılığında Kanada'daki bir firmaya sattığını öne süren Çiğdem İ., "3 aydır Kanadalılar tarafından mağdur ediliyorum. Kimse arkamda durmuyor" dedi.
LANSMAN YAPACAĞIM "Mağdur oldum, mağdur ediyorum" diyen Çiğdem İ. " Yatırımcılara ödeme yapmam gerekiyor, paramı alamadığım için yapamıyorum. Ben çipimi 27 milyon dolar karşılığı Kanada'ya sattım. Türkiye'ye hiçbir şekilde para girişi olmadı. Ben alamadım onlara da ödeme yapamıyorum. Ben dolandırmadım, dolandırıldım. Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım. Lansman yapacaktım onu da yapamadım. 12 Ağustos'ta lansman yapacağım. Melek yatırımcılarım karşısında tehdit ediliyorum" diye konuştu.
1 YATIRIP 1.3 ALACAKTIK Öte yandan SABAH, mağdurlardan A.Z. isimli pilotun ifadesine de ulaştı. Savcılığa verdiği ifadede, yaklaşık 3 sene önce tanıştığı Çiğdem İ. ile birçok kez yüz yüze görüştüğünü, kendisine 'Kanada'da sivil havacılık sektöründe uçaklarda türbülansı önleyici yazılım geliştirdim' dediğini aktardı.