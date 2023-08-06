Milyonlarca liralık vurgunda flaş detaylar! Türbülansa devam: Mağdur edebiyatı...

LANSMAN YAPACAĞIM

"Mağdur oldum, mağdur ediyorum" diyen Çiğdem İ. "Yatırımcılara ödeme yapmam gerekiyor, paramı alamadığım için yapamıyorum. Ben çipimi 27 milyon dolar karşılığı Kanada'ya sattım. Türkiye'ye hiçbir şekilde para girişi olmadı. Ben alamadım onlara da ödeme yapamıyorum. Ben dolandırmadım, dolandırıldım. Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım. Lansman yapacaktım onu da yapamadım. 12 Ağustos'ta lansman yapacağım. Melek yatırımcılarım karşısında tehdit ediliyorum" diye konuştu.