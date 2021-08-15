Milyoner'e damga vuran yarışmacı: Bu soruda elenmek marifet ister! ''Onur öğrencisi olarak mezun oldum'' dedi ama...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmaya Japonya'da dünyada sadece 4 kişiye verilen bursu aldığını ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olduğunu söyleyen yarışmacı damga vurdu. Henüz ikinci soruda elenen genç yarışmacı sosyal medyanın diline düştü.