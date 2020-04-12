Milyoner'de tarihe geçen kedi sorusu! Milyoner yeni bölüm soru cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Özellikle ''Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir?'' sorusu yeni bölüme damga vurdu. Bakın yarışmacı ne cevap verdi? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...