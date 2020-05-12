Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken özellikle milyonları çocukluğuna götüren Susam Sokağı sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...