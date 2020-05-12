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Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken özellikle milyonları çocukluğuna götüren Susam Sokağı sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 01:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 01:31
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Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

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Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi
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Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi
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Milyoner'de milyonları çocukluğuna götüren soru! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen bilemedi