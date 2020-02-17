Milyoner'de kafaları karıştıran coğrafya sorusu! "Türkiye'nin hangi ili..."

Kim Milyoner Olmak İster 868. yeni bölümüyle reyting rekorları kırdı. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de "Türkiye'nin hangi ili, Türkiye'den tek bir ille komşudur?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 17 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı bu soruda "Çift Cevap" ve "Yarı Yarıya" jokerlerini kullandı. İşte Milyoner programına damga vuran coğrafya sorusu...