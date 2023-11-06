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Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! Zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz | İşte 1 milyonluk soru...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşler'e gelen 1 milyonluk soru milyonlara duygulu anlar yaşattı. Filistin farkındalığı yaşatan soru geceye damga vururken Kenan İmirzalıoğlu'nun "Dayanamıyoruz, içimiz yanıyor" ifadeleri de yarışmanın dikkat çeken anlarından oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde o anlar…

Giriş Tarihi: 06.11.2023 01:14 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 01:18
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Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruyla zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 Milyon değerindeki sorunda İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.

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Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruyla zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz

Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.

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Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruyla zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz

Şıklarda ise,
A) Hulk posteri
B) Karpuz dilimi
C) Kırmızı karanfil
D) Sedir ağacı dalı

cevapları yer aldı.

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Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruyla zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz

Yarışmacı soruya B) Karpuz dilimi yanıtını verdi.
Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

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Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruyla zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz

Soru üzerine Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.