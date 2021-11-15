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Milyoner'de 50.000 TL'lik Osmanlı sorusu! Sultan II. Abdülhamit dönemindeki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Türk televizyon tarihinin bilgi yarışması klasiği Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümüne 50.000 TL değerindeki Osmanlı sorusu damga vurdu. Bir yarışmacıya 2020 yılında ortaya çıkan Osmanlı arşivlerindeki vaka soruldu. Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşanan olayı öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde çok konuşulan o soru ve cevabı...

Giriş Tarihi: 15.11.2021 00:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 00:15
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Milyoner’de 50.000 TL’lik Osmanlı sorusu! Sultan II. Abdülhamit dönemindeki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Arda Coşkun'a sorulan Osmanlı sorusu izleyenleri şaşırttı.

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Milyoner’de 50.000 TL’lik Osmanlı sorusu! Sultan II. Abdülhamit dönemindeki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

19 yaşındaki Arda Coşkun çift cevap joker hakkını kullanmasına rağmen doğru cevabı bilemedi.

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Milyoner’de 50.000 TL’lik Osmanlı sorusu! Sultan II. Abdülhamit dönemindeki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

İşte yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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Milyoner’de 50.000 TL’lik Osmanlı sorusu! Sultan II. Abdülhamit dönemindeki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız
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Milyoner’de 50.000 TL’lik Osmanlı sorusu! Sultan II. Abdülhamit dönemindeki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız