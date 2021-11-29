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Milyoner'de 100.000 TL'lik TDK sorusunu gördü! Benim diyen Türkçe öğretmenleri bile zorlanacak

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Milyoner'in yeni bölümüne 100.000 TL'lik TDK sorusu damga vurdu. Benim diyen Türkçe uzmanlarını bile zorlayacak olan soru karşısında genç yarışmacı bakın ne cevap verdi! İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacıların yanıtladığı tüm sualler...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 01:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 01:51
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Milyoner’de 100.000 TL’lik TDK sorusunu gördü! Benim diyen Türkçe öğretmenleri bile zorlanacak

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde 100.000 TL değerindeki TDK sorusu çok konuşuldu.

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Milyoner’de 100.000 TL’lik TDK sorusunu gördü! Benim diyen Türkçe öğretmenleri bile zorlanacak

Milyoner'de başarılı bir performans gösteren genç yarışmacı bakın soruya ne yanıt verdi.

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Milyoner’de 100.000 TL’lik TDK sorusunu gördü! Benim diyen Türkçe öğretmenleri bile zorlanacak

İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

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Milyoner’de 100.000 TL’lik TDK sorusunu gördü! Benim diyen Türkçe öğretmenleri bile zorlanacak
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Milyoner’de 100.000 TL’lik TDK sorusunu gördü! Benim diyen Türkçe öğretmenleri bile zorlanacak