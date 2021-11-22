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Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Milyoner'de tarihi bir gece yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacıya Mahmut Tuncer'in seslendirdiği ünlü türkü soruldu. Yarışmacı seyirci jokerini kullanınca Milyoner tarihinde gerçekleşmeyen bir tablo ortaya çıktı. İşte o anlar ve yarışmacılara yöneltilen tüm soruların doğru cevapları...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 02:18
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Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...

Bir yarışmacıya sorulan Mahmut Tuncer sorusu sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...

Yarışmacı Mahmut Tuncer'in ünlü türküsünün yöneltildiği soruyu bilemeyince Milyoner tarihine geçen bir olay yaşandı. İşte yarışmada yöneltilen tüm sorular...

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Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...

YEŞİLÇAMN SORUSU GECEYE DAMGA VURDU! SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU

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Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...