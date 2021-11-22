Milyoner tarihinde böylesi ne görüldü ne duyuldu! Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca...

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Milyoner'de tarihi bir gece yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacıya Mahmut Tuncer'in seslendirdiği ünlü türkü soruldu. Yarışmacı seyirci jokerini kullanınca Milyoner tarihinde gerçekleşmeyen bir tablo ortaya çıktı. İşte o anlar ve yarışmacılara yöneltilen tüm soruların doğru cevapları...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 02:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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