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Haberler Galeri Milyar dolarlık "Tatlı Miras" kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

Milyar dolarlık "Tatlı Miras" kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

Türkiye'nin en büyük miras davalarından olan Tatlıcı miras davasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten yeni bir gelişme yaşandı. Merhum iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan 3 oğlu ile ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan Uğur Tatlıcı arasındaki miras kavgası, Tatlıcı'nın ilk eşi Hacı Bedriye Gönüldaş'a kadar uzandı. Nurten ve Uğur Tatlıcı, Gönüldaş'a ait olan tek dairenin Mehmet Salih Tatlıcı tarafından alındığını öne sürerek pay istedi. Gönüldaş'ın davanın açılmasından kısa süre sonra vefat ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.09.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 09:29
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Milyar dolarlık Tatlı Miras kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

Güncel değeri 4 milyar doları geçen Tatlıcı miras davasında bir türlü uzlaşma sağlayamayan taraflardan Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, Diyarbakırlı iş adamının vefatından sonra milyar dolarlık dev mirasa sahip olup yalılarda yaşamaya başladı.

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Milyar dolarlık Tatlı Miras kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

Ancak ana – oğulun, Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 oğlunun annesi olan ilk eşi Hacı Bedriye Gönüldaş'ın sahibi olduğu tek bir dairesinde hak iddia ettiği ortaya çıktı.

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Milyar dolarlık Tatlı Miras kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

Nurten ve Uğur Tatlıcı'nın, İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sundukları dava dilekçesinde; Gönüldaş'ın yaşadığı Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki evin, Salih Tatlıcı tarafından alındığını, tapunun iptal edilmesi gerektiğini ve evin satılarak paylaştırılmasını istediği öğrenildi.

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Milyar dolarlık Tatlı Miras kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

DAVA AÇILDIKTAN KISA SÜRE SONRA VEFAT ETTİ
Eşinden boşandıktan sonra söz konusu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Gönüldaş, mahkemeye verdiği ifadede; boşandığı eşi Mehmet Salih Tatlıcı'dan nafaka dahi almadığını, yaşamını çocuklarının desteği ile sürdürdüğünü, ikamet ettiği evi de boşandıktan 8 yıl sonra kendi birikimleri ve oğullarının desteği ile eski eşinden satın aldığını belirtti.

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Milyar dolarlık Tatlı Miras kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler

Gönüldaş dava açıldıktan kısa süre sonra vefat etmesi üzerine davaya çocukları Ahmet ve Mehmet Tatlıcı müdahil oldu.