27 Kasım 2024, Çarşamba
Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?
Yeni yıla sayılı günler kala, Milli Piyango'nun 2025 büyük ikramiyesi belli oldu. Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye bir talihliye vuracak. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik dev ikramiye tutarı duyuruldu. Peki 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:38