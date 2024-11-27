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Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Yeni yıla sayılı günler kala, Milli Piyango'nun 2025 büyük ikramiyesi belli oldu. Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye bir talihliye vuracak. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik dev ikramiye tutarı duyuruldu. Peki 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:38
Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Milli Piyango 2025 yılı büyük ikramiyesi için geri sayım başladı. Yılbaşı akşamı gerçekleşecek çekilişte dev ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu. Her yıl olduğu gibi, 31 Aralık gecesi büyük ikramiye şanslı talihliye verilecek ve biletler de satışa sunuldu. İşte yılbaşı çekilişi için tüm detaylar...

Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak duyuruldu. 2025 yılı için şanslı talihliye verilecek bu dev ikramiye, önceki yıllarda olduğu gibi dağıtım garantili olacak. Yani, büyük ikramiye, satılan biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak ve bilet payına bakılmaksızın kazananlar ödüllerini alacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi canlı yayında açıklanacak ve tüm detaylar millipiyangoonline.com'da paylaşılacak.

Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Toplam İkramiye Tutarı 3 Milyar 499 Milyon 50 Bin TL

Yılbaşı çekilişinin toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Çekilişin heyecanı, büyük ikramiye dışında diğer kategorilerdeki kazançlarla da katlanacak. Amorti ödüllerinden başlayan ve büyük ikramiyeye kadar uzanan farklı ikramiye dilimlerinde kazananlar, 31 Aralık gecesi televizyon başında olacak.

Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı biletleri, online platformlarda ve bayilerde satışa sunuldu. Oyunseverler, biletlerini www.millipiyangoonline.com adresinden ya da bayilerden satın alabilecekler. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

Her yıl olduğu gibi, vatandaşlar çeyrek, yarım veya tam bilet alarak şanslarını deneyebilecekler. Çeyrek bilet alanlar, 150 TL ile şanslarını zorlayacakken, tam bilet alanlar 600 TL yatırarak büyük ikramiye için büyük bir yarışa girecekler.

Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Kazananlar Nerede Öğrenilecek?

Çekiliş sonuçları, 31 Aralık 2024 akşamı gerçekleşecek ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak duyurulacak.