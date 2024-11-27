Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak duyuruldu. 2025 yılı için şanslı talihliye verilecek bu dev ikramiye, önceki yıllarda olduğu gibi dağıtım garantili olacak. Yani, büyük ikramiye, satılan biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak ve bilet payına bakılmaksızın kazananlar ödüllerini alacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi canlı yayında açıklanacak ve tüm detaylar millipiyangoonline.com'da paylaşılacak.