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Haberler Galeri Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 2022 yılbaşı özel çekilişi saat 17.00'de başladı. Milli Piyango'nun 120 milyon TL büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak eden vatandaşlar, Milli Piyango sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 18:30
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Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 17.00'de başladı. 120 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanabilmek için biletlerini satın alan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango'da gözler kazandıran numaralara çevrildi. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARIAÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Yılbaşı özel çekilişinde 1. bölüm yani 12.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL ve 12.000.000 TL ikramiye çekilişi saat 17.00'de başladı.

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Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (31 ARALIK 2021)

Milli Piyango 1. bölüm çekiliş saat 17.00'de başladı. 12.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL ve 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ve 120 milyon TL kazandıran numaralar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango'da haftanın her günü bir çekiliş yapılıyor. Oynadığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilir ya da sonuçlar sayfası üzerinden bilet numaranızı girerek sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

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Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğiniz Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.