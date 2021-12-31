Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 2022 yılbaşı özel çekilişi saat 17.00'de başladı. Milli Piyango'nun 120 milyon TL büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak eden vatandaşlar, Milli Piyango sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...