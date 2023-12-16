16 Aralık 2023, Cumartesi
Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...
Milli Piyango 2024 çekilişinde tam 400 milyon TL büyük ikramiye dağıtacak. Milli Piyango'nun vereceği bu ikramiye milyonlarca kişinin hayalini süslerken, büyük ikramiyenin çıkabileceği biletler de araştırılıyor. Son dönemin modası Yapay Zeka, Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkabilecek rakamlarla ilgili tahmini yaptı. En şanslı 500 biletin numarasını Yapay Zeka paylaştı! İşte Yapay Zeka'ya göre Milli Piyango 2024'te büyük ikramiye çıkabilecek en şanslı rakamlar...
Giriş Tarihi: 16.12.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 22:06
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