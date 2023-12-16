Milli Piyango 2024’te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



🔸3 rakamı 3 kez çıktı

🔸2 rakamı 10 kez çıktı

🔸1 rakamı 9 kez çıktı

🔸7 rakamı 9 kez çıktı

🔸4 rakamı 7 kez çıktı

🔸5 rakamı 7 kez çıktı

🔸6 rakamı 7 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR



🔸2021 yılında - 9876066

🔸2020 yılında - 9884757

🔸2019 yılında - 1358490

🔸2018 yılında - 9794035

🔸2017 yılında - 2796288

🔸2016 yılında - 0556013

YAPAY ZEKA 500 BİLET NUMARASINI TAHMİN ETTİ!