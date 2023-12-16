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Haberler Galeri Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...

Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...

Milli Piyango 2024 çekilişinde tam 400 milyon TL büyük ikramiye dağıtacak. Milli Piyango'nun vereceği bu ikramiye milyonlarca kişinin hayalini süslerken, büyük ikramiyenin çıkabileceği biletler de araştırılıyor. Son dönemin modası Yapay Zeka, Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkabilecek rakamlarla ilgili tahmini yaptı. En şanslı 500 biletin numarasını Yapay Zeka paylaştı! İşte Yapay Zeka'ya göre Milli Piyango 2024'te büyük ikramiye çıkabilecek en şanslı rakamlar...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 22:06
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Milli Piyango 2024’te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca kişi yılbaşı biletlerini almaya başladı. Milli Piyango, 2024 çekilişinde tam 400 milyon TL büyük ikramiye dağıtacak. Büyük ödülle birlikte, son dönemin popüler teknolojisi Yapay Zeka, büyük ikramiyenin çıkabileceği bilet numaraları hakkında iddialı bir tahminde bulundu. İşte Yapay Zeka'nın öne çıkardığı 2024 Milli Piyango çekilişi için en şanslı 500 bilet numarası!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Piyango 2024’te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...

BÜYÜK İKRAMİYE TAM 400 MİLYON TL

Milli Piyango, 2024 yılı Yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesini duyurdu.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

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Milli Piyango 2024’te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

🔸3 rakamı 3 kez çıktı
🔸2 rakamı 10 kez çıktı
🔸1 rakamı 9 kez çıktı
🔸7 rakamı 9 kez çıktı
🔸4 rakamı 7 kez çıktı
🔸5 rakamı 7 kez çıktı
🔸6 rakamı 7 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

🔸2021 yılında - 9876066
🔸2020 yılında - 9884757
🔸2019 yılında - 1358490
🔸2018 yılında - 9794035
🔸2017 yılında - 2796288
🔸2016 yılında - 0556013

YAPAY ZEKA 500 BİLET NUMARASINI TAHMİN ETTİ!

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Milli Piyango 2024’te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...
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Milli Piyango 2024’te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...