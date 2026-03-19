Bunu yapana 3 yıl hapis cezası: Milli parklarda yeni dönem
Doğa alanlarında ekolojik dengeyi korumak ve usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan "Milli Parklar Kanunu" değişikliği yürürlüğe girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yetkilerini genişleten düzenleme kaçak yapılaşmadan av yasaklarına kadar pek çok alanda sert yaptırımlar getiriyor.
Yeni kanunla birlikte milli park sınırlarındaki kaçak yapılaşmaya karşı sert önlem alındı. Tescil yasağı kapsamındaki yapı ve tesislere, herhangi bir kayıt veya şart aranmaksızın Genel Müdürlük tarafından doğrudan el konulacak. İnşa aşamasındaki yapılar dahil olmak üzere bu tesisler hiçbir ek karar beklenmeksizin derhal yıkılacak.
DOĞAYI TAHRİP EDENE HAPİS ŞOKU
Ekolojik dengeyi bozanlara yönelik cezalar caydırıcı seviyeye çekildi. Milli parklarda;
- Yaban hayatını tahrip edenler,
- Onaylı plan dışı tesis kuranlar,
- İzinsiz ağaç kesen veya otlatma yapanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanacak.
KAÇAK GİRİŞE 4 KAT CEZA
Milli parklara giriş ücretini ödemeden girenleri kötü bir sürpriz bekliyor. Giriş ücretini ödemediği tespit edilen ziyaretçilere giriş ücretinin tam 4 katı tutarında idari para cezası kesilecek. Ayrıca alanlarda "Alan Kılavuzu" sistemi resmileşerek yöre halkından eğitim alan kişiler ziyaretçilere rehberlik edebilecek.
AV YASAKLARINDA CEZALAR KATLANDI
Kaçak avcılıkla mücadelede para cezaları rekor seviyeye ulaştı:
- Yasak avlaklarda avlanma: 200 TL'den 10 bin TL'ye,
- Yaban hayatı koruma sahalarında avlanma: 350 TL'den 15 bin TL'ye,
- Belgesiz avlanma: 10 bin TL,
- İzinsiz avlanma: 5 bin TL olarak güncellendi.
(Bu fiillerin 5 yıl içinde tekrarı halinde cezalar 3 katı uygulanacak.)
KISA KISA: YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR?
1. Silah ve Kıyafet: Orman muhafaza ve saha bekçilerine Cumhurbaşkanınca belirlenen silahlar demirbaş olarak verilecek, görevde resmi kıyafet zorunlu olacak.
2. İçme Suyu İstisnası: Aciliyet arz eden kamu yararına içme suyu tesisleri için "uzun devreli gelişme planı" şartı aranmayacak.