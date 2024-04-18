Milli dalgıç Serkan Toprak’ın kardeşi Burak Toprak’tan acı haber geldi! Ağabeyi ile aynı şekilde...

Balıkesir'den bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile 9 Nisan'da nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı.