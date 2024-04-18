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Milli dalgıç Serkan Toprak'ın kardeşi Burak Toprak'tan acı haber geldi! Ağabeyi ile aynı şekilde...
Muğla'da Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Acı olayın üzerinden sadece 9 gün geçti. Milli dalgıç Toprak'ın kardeşi Burak Toprak'tan da acı haber geldi: Ağabeyi ile aynı şekilde…
ahaber.com.trDHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:31Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:31