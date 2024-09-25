Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Sağlık Sorunları Maçı Erteletti

Mike Tyson ve Jake Paul'un karşılaşması, aslında 20 Temmuz 2024'te Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecekti. Ancak Tyson'ın geçirdiği mide ülseri nedeniyle bu tarihi maç ertelendi. Tyson, sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, doktorunun birkaç hafta dinlenmesini önerdiğini belirtti. Bununla birlikte, dünyaca ünlü efsanevi boksör, iyileştikten sonra ringe hazır olacağını ve Jake Paul'u nakavt edeceği sözünü verdi. Tyson, "Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın," şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.