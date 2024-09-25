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Haberler Galeri Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Dünya boks tarihinin efsanevi ismi Mike Tyson, 2024 yılında yeniden ringlere dönmeye hazırlanıyor. Daha önce eski Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Tyson ile ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul'un karşı karşıya geleceği duyurulmuş, ancak Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle 20 Temmuz 2024'te gerçekleşmesi planlanan maç ertelenmişti. Heyecanla beklenen bu mücadele için yeni tarih belli oldu. Peki, bu tarihi maç ne zaman olacak? Tüm detaylar spor dünyasında merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:12
Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Boks dünyasında aylardır büyük bir merakla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul mücadelesi için geri sayım başladı. Efsanevi boksör Mike Tyson, uzun bir aradan sonra ringlere dönüyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenen bu dev karşılaşmanın yeni tarihi nihayet belli oldu. Boks tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bu maçın 15 Kasım 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Sağlık Sorunları Maçı Erteletti

Mike Tyson ve Jake Paul'un karşılaşması, aslında 20 Temmuz 2024'te Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecekti. Ancak Tyson'ın geçirdiği mide ülseri nedeniyle bu tarihi maç ertelendi. Tyson, sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, doktorunun birkaç hafta dinlenmesini önerdiğini belirtti. Bununla birlikte, dünyaca ünlü efsanevi boksör, iyileştikten sonra ringe hazır olacağını ve Jake Paul'u nakavt edeceği sözünü verdi. Tyson, "Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın," şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Maçın Yeni Tarihi ve Yayın Bilgileri

Mike Tyson ile Jake Paul'un 15 Kasım 2024'te karşı karşıya geleceği açıklandı. Mücadele, Dallas Cowboys'un ev sahipliğinde NFL Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve dünya çapında Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. Boksseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?

Müsabakanın Kuralları Belli Oldu

Bu özel dövüş için belirlenen kurallar da açıklandı. Müsabaka, 2 dakikalık 8 raunddan oluşacak. Tyson ve Paul, 14 oz ağırlığındaki eldivenlerle dövüşecek, ancak koruma başlıkları kullanılmayacak. Nakavta izin verilen bu dövüşte her iki taraf da stratejilerini uygulayıp rakiplerini analiz ederek galip gelmeye çalışacak.