25 Eylül 2024, Çarşamba
Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı nerede canlı yayınlanacak?
Dünya boks tarihinin efsanevi ismi Mike Tyson, 2024 yılında yeniden ringlere dönmeye hazırlanıyor. Daha önce eski Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Tyson ile ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul'un karşı karşıya geleceği duyurulmuş, ancak Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle 20 Temmuz 2024'te gerçekleşmesi planlanan maç ertelenmişti. Heyecanla beklenen bu mücadele için yeni tarih belli oldu. Peki, bu tarihi maç ne zaman olacak? Tüm detaylar spor dünyasında merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:12