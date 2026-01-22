Mihriban'ı öldürüp cesedi ormana gömmüştü! Katilin o görüntüleri ortaya çıktı

KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI KALDIRILDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün de 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı ortaya çıktı. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek, İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı kaydedildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmada Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın kasten öldürme eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. Cep telefonlarının incelemeye alındığı, dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi. Ömer İnan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı.