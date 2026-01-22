Mihriban'ı öldürüp cesedi ormana gömmüştü! Katilin o görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ı öldürüp, cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın kamyonetiyle orman yoluna girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İnan'ın kamyonetiyle orman yoluna girdiği anlar yer aldı.
Kan donduran olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi.
Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı. Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda İnan, suçunu itiraf etti.
TUTUKLANDI
Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine İnan, polis eşliğinde cenazeyi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede yapılan incelemede; Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.
MESAJLAŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI
Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te yaşanan bir olayla bağlantısı ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturması kapsamında; Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'nın, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ömer İnan'ın 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği belirtildi. Söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği belirtildi.