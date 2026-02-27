Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i kıyafeti ile hedef almıştı! Hakarete iddianame hazır: İşte istenen ceza

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 16:30 Son Güncelleme: 27 Şubat 2026 17:00

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde halkın güvenoyunu alarak görev yapan Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kıyafeti üzerinden İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal saldırısına maruz kalmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Korkmaz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, tutuklu şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ayrıca iddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede, paylaşım tarihinde sosyal medya hesabına kendisinin giriş yaptığı, çalındığı iddiasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

İddianamede tutuklu şüpheli Mehmet Emin Korkmaz'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüphelinin daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı, 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 22 Eylül 2023 tarihinde kesinleştiği bilgisine yer verildi.