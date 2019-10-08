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Migren tedavisi için en etkili yöntem! Uzmanlardan uyarı!

Migren ağrısı, günümüzde çok yaygın olan bir beyin hastalığıdır. Migren ağrıları çevresel faktörlerle, yiyeceklerle, stresle, hormonlarla tetiklenebiliyor. Bir baş ağrısının ne zaman migren olarak nitelendirilebileceği bu konuda en çok sorulan sorulardan biri. Ülkemizde her 5 kadından ve her 10 erkekten biri migren hastası! Yani her 7 kişiden biri, migren sorunuyla yaşıyor. Günlük hayatınızı etkileyen migren tedavisinde en etkili yol nedir? Migren ağrısı nasıl geçer ve migren belirtileri nelerdir merak ediyorsanız, detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 23:46
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Migren tedavisi için en etkili yöntem! Uzmanlardan uyarı!

Migren sorunu olan hastaların doktora geç başvurdukları için geç tanı aldıklarını belirten uzmanlar, en yaygın beyin hastalığı olan migren ve tedavisiyle ilgili son gelişmeleri anlattı.

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Migren tedavisi için en etkili yöntem! Uzmanlardan uyarı!

HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Migrenin baş ağrısı genellikle başın bir yarısından başlıyor. Zonklayıcı tarzdaki ağrı saatlerce sürüyor ve kişi bazen ne sese ne ışığa ne de dokunulmaya tahammül edebiliyor. Eşlik eden mide bulantısı ve kusma durumu daha da vahim hale getirebiliyor.

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Migren tedavisi için en etkili yöntem! Uzmanlardan uyarı!

Migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, hastanın bilinçlenmesi, yaşam şeklini düzenlemesi, ataklar esnasında uygulanacak doğru ilaç ve müdahalelerin yanı sıra atakların sıklığını önleyecek düzenlemeler sayesinde hastalığın kabus olmaktan çıktığına dikkat çekti.

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Migren tedavisi için en etkili yöntem! Uzmanlardan uyarı!

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir baş ağrısının ne zaman migren olarak nitelendirilebileceği bu konuda en çok sorulan sorulardan biri. Mide bulantısı, günlük aktivitelerinizi etkileyen şiddetli baş ağrısı, ışık ve sese karşı rahatsızlık migrenin belirtileri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni başlayan veya farklı nitelikte bir baş ağrısı yaşıyorsanız, ağrının şiddeti zaman içinde artıyorsa, egzersizle birlikte ortaya çıkıyorsa, belli bir huyu olmayan ve tedaviye cevap vermeyen baş ağrısı yaşıyorsanız "kırmızı bayrak" olarak değerlendirmeli ve hemen bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız.

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Migren tedavisi için en etkili yöntem! Uzmanlardan uyarı!

MİGRENİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER!

Migren ağrıları çevresel faktörlerle, yiyeceklerle, stresle, hormonlarla tetiklenebiliyor. Kronik stres, anksiyete, depresyon gibi durumlar; gebelik, menopoz öncesi dönem; fazla parlak ışığa, gürültüye, hava kirliliğine ya da sıcak havaya maruz kalmak ve lodoslu havalar, atmosferik hava değişimleri şiddetli migren ağrılarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunların dışında fermente besinler, çikolata, kuruyemiş, balık, alkol, soya sosları ya da kafeinli içecekler veya yeterince sıvı almamış olmak da migren ataklarını başlatabiliyor.