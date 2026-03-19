MHP lideri Bahçeli'den Türkmen yetimlere bayramlık sürprizi! “Teşekkür ederiz Devlet dede”

"TEŞEKKÜR EDERİZ DEVLET DEDE" Yurtta kalan çocuklar, kendilerine ulaştırılan hediyeler nedeniyle duydukları memnuniyeti bir video ile dile getirdi. Paylaşılan görüntülerde çocukların, "Teşekkür ederiz Devlet dede" sözleriyle Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettikleri görüldü.

Çocukların sevinci ve samimi ifadeleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Söz konusu yardımın, bayramın dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıttığı belirtilirken, yapılan desteklerin ihtiyaç sahibi çocuklar için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetim çocuklara ulaştırılan yardımların, hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir katkı sağladığı ifade edildi.