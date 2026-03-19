MHP lideri Bahçeli'den Türkmen yetimlere bayramlık sürprizi! “Teşekkür ederiz Devlet dede”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram öncesi Afganistan'daki Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda kalan yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı gönderdi. Çocuklar, "Teşekkür ederiz Devlet dede" diyerek paylaştıkları videoyla sevinçlerini dile getirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram öncesinde anlamlı bir yardım faaliyetine imza attı.
Bahçeli'nin, Afganistan'ın Andhoy bölgesinde bulunan Türkmen çocuklarına yönelik gönderdiği yardım kolileri, büyük bir mutluluğa vesile oldu.
Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklara ulaştırılan yardımlar kapsamında temel ihtiyaç malzemeleri ve bayramlık kıyafetler yer aldı.
Bayram öncesi yapılan bu destek, çocukların yüzünü güldürdü.
"TEŞEKKÜR EDERİZ DEVLET DEDE"
Yurtta kalan çocuklar, kendilerine ulaştırılan hediyeler nedeniyle duydukları memnuniyeti bir video ile dile getirdi. Paylaşılan görüntülerde çocukların, "Teşekkür ederiz Devlet dede" sözleriyle Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettikleri görüldü.
Çocukların sevinci ve samimi ifadeleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Söz konusu yardımın, bayramın dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıttığı belirtilirken, yapılan desteklerin ihtiyaç sahibi çocuklar için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetim çocuklara ulaştırılan yardımların, hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir katkı sağladığı ifade edildi.
Bayram öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı jest, uluslararası dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkı sunuyor.