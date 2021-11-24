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Mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! Yüzen boğa Ferdinand'a rakip çıktı

Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, 2018 Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'deki hayvan pazarından kaçıp Trabzon'da bulunan yüzen boğa Ferdinand'a rakip oldu.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:33
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Mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! Yüzen boğa Ferdinand’a rakip çıktı

Brezilya'da bir mezbahadan kaçan inek, yakınlardaki bir su parkına giderek eğlendi. Yaklaşık 317 kiloluk hayvanın parktaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! Yüzen boğa Ferdinand’a rakip çıktı

PARK SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Parkın sahibi yaşananları, "Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Her şey bir anda oldu, hiçbir şey yapamadım. Kaydıraktan kaymasını izledim" sözleriyle anlattı.

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Mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! Yüzen boğa Ferdinand’a rakip çıktı

VİDEO VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklandı. Görüntülerde meraklı ineği su kaydırağından kaymaya çalıştığı ve arada tökezlediği görülüyor.

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Mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! Yüzen boğa Ferdinand’a rakip çıktı

KESİLMEKTEN KURTULDU

İneğin sahibi ise ineğin çok popüler olduğunu ve onu kesmeyeceğini belirterek artık onun ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

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Mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! Yüzen boğa Ferdinand’a rakip çıktı

FERDINAND'A RAKİP OLDU

İspanya'da meydana gelen olay 2018 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Rize'den kaçan ve 3 gün sonra 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene'de yakalanan yüzen boğayı akıllara getirdi.