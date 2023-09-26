Mevlid Kandili dualarla idrak edildi! İşte yurt genelinden görüntüler

İki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, yurt genelinde dualarla idrak edildi. ''Doğum yeri ve zaman'' anlamlarını taşıyan bu gecede Edirne'den Kars'a milyonlarca Müslüman camiilere akın ederek manevi atmosferde buluştu. İşte yurttan muhteşem görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 22:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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