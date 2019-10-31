Metroda akılalmaz olay! Saniye saniye görüntülendi...

LANETLİ AİLE



Sel, yangın, deprem, tsunami ve nükleer korku... Svanstrom ailesi, 4 ay içinde gittikleri ülkelere felaket götürdü. Ancak kendileri hiç zarar görmedi. MÜNİH: Kar ve fırtınada 10 kişi hayatını kaybetti. Erika'nın elleri, soğuk nedeniyle geçici felç oldu. PEKİN: Selde birçok kişi hayatını kaybetti az kalsın Stefan'da ölüyordu. TAYLAND: Ailenin sel ve fırtınada yeni tanıştıkları 2 kişi öldü. AVUSTRALYA: Brisbane bölgesi, tarihin en büyük sel felaketiyle sarsıldı. 200 bini aşkın kişi evsiz kaldı, 300 kişi hayatını kaybetti. YENİ ZELANDA: Deprem oldu, 200 kişi hayatını kaybetti. Svanstrom ailesinin kaldığı otel boşaltıldı. TOKYO: 11 Mart'ta 8.9'luk deprem ve ardından tsunami felaketi yaşandı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Svanstrom ailesi, güçlükle İsveç'e döndü.