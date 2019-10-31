Metroda akılalmaz olay! Saniye saniye görüntülendi... Metroda raylara düşen alkollü bir kadın, trenin altında kalmaktan son anda, istasyonda bulunan panik halindeki diğer yolcuların gayretiyle, kurtuldu. Mucize esri hayatta kalan insanlar görenleri şaşırtıyor. Giriş Tarihi: 31.10.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 07:12 ÖLÜME BİRKAÇ SANİYE KALA... Metroda raylara düşen alkollü bir kadın, trenin altında kalmaktan son anda, istasyonda bulunan panik halindeki diğer yolcuların gayretiyle, kurtuldu. vatman Charice Lewis, treni durdurması için panik halinde elini kolunu sallayan yolcuları gördüğünü, aynı zamanda fren kolunu çekmesi için bir radyo uyarısı aldığını söyledi. Tren bu sayede son anda durabildi. Kadının mucize kurtuluşu kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. LANETLİ AİLE Sel, yangın, deprem, tsunami ve nükleer korku... Svanstrom ailesi, 4 ay içinde gittikleri ülkelere felaket götürdü. Ancak kendileri hiç zarar görmedi. MÜNİH: Kar ve fırtınada 10 kişi hayatını kaybetti. Erika'nın elleri, soğuk nedeniyle geçici felç oldu. PEKİN: Selde birçok kişi hayatını kaybetti az kalsın Stefan'da ölüyordu. TAYLAND: Ailenin sel ve fırtınada yeni tanıştıkları 2 kişi öldü. AVUSTRALYA: Brisbane bölgesi, tarihin en büyük sel felaketiyle sarsıldı. 200 bini aşkın kişi evsiz kaldı, 300 kişi hayatını kaybetti. YENİ ZELANDA: Deprem oldu, 200 kişi hayatını kaybetti. Svanstrom ailesinin kaldığı otel boşaltıldı. TOKYO: 11 Mart'ta 8.9'luk deprem ve ardından tsunami felaketi yaşandı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Svanstrom ailesi, güçlükle İsveç'e döndü.
Dayanılmaz baş ağrıları çeken ve sağ burun deliğinden nefes alamayın Owen doktora gidiyor.
Şikayetlerin sinüzit belirtisi olduğunu düşünen doktorlar Owen'ı ilaçlar verip geri gönderiyor. Ancak şikayetler bir türlü sona ermeyince genç adam tekrar doktora gediyor ve korkunç haberi alıyor.
Owen, sinüsleri etkileyen ve yüzde 10 yaşama şansı olan bir kansere yakalandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine doktorlar Owen'ın sağ gözü de dahil yüzünün neredeyse yarısını aldı.