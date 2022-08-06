Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 25°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 25°C, 36°C

Parçalı bulutlu