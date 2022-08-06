06 Ağustos 2022, Cumartesi
Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu
SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Buna göre, birçok bölgede ve ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için de flaş bir uyarı yapıldı ve vatandaşlar bilgilendirildi. Peki, yağış beklenen diğer iller hangileri? Ankara, İzmir, Eskişehir Antalya dahil 81 ilimizde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Yağmur etkisine girecek bölgeler hangileri? Özellikle araç sahiplerini ilgilendiren , "Dolu ihtimali var mı?" sorusu merak ediliyor? İşte ahaber.com.tr'nin haberi... (6-7-8-9-10 AĞUSTOS HAVA DURUMU HARİTALI TAHMİN...)
Giriş Tarihi: 06.08.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 21:02
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