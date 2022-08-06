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Haberler Galeri Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Buna göre, birçok bölgede ve ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için de flaş bir uyarı yapıldı ve vatandaşlar bilgilendirildi. Peki, yağış beklenen diğer iller hangileri? Ankara, İzmir, Eskişehir Antalya dahil 81 ilimizde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Yağmur etkisine girecek bölgeler hangileri? Özellikle araç sahiplerini ilgilendiren , "Dolu ihtimali var mı?" sorusu merak ediliyor? İşte ahaber.com.tr'nin haberi... (6-7-8-9-10 AĞUSTOS HAVA DURUMU HARİTALI TAHMİN...)

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 21:02
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Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminine göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

BÖLGE VE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE 81 İLDE...

MARMARA
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NOT: İstanbul için dolu ihtimali bulunmuyor.

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Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

KIRKLARELİ 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden SON DAKİKA uyarısı! İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | Dolu ihtimali var mı? | 81 il hava durumu

EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 25°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 25°C, 36°C
Parçalı bulutlu