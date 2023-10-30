Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ancak o tarihten itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Trakya ve Marmara Bölgesi'ni de kapsayan etkili yağmur yağışından İstanbul da nasibini alacak. Peki 81 ilde gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İşte detaylar…