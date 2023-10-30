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Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ancak o tarihten itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Trakya ve Marmara Bölgesi'ni de kapsayan etkili yağmur yağışından İstanbul da nasibini alacak. Peki 81 ilde gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İşte detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:23
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Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

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Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

30 EKİM 2023 HAVA DURUMU VERİLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

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Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi... | İl il hava durumu raporu

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29