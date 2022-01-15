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Haberler Galeri Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:43
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Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı bulutlu

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Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 10°C
Az bulutlu

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Meteorolojiden dikkat çeken uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 15 Ocak Cumartesi yurt geneli hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu