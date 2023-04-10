Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

Sıcaklıkların düştüğü bu günlerde yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde azalacağı Güneydoğu Anadolu'da ise artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların merak ettiği yeni haftada hava nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...