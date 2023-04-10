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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

Sıcaklıkların düştüğü bu günlerde yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde azalacağı Güneydoğu Anadolu'da ise artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların merak ettiği yeni haftada hava nasıl olacak? Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:28
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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesi günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da batı bölgelerde düşeceği doğu bölgelerde ise artacağı tahmininde bulunuldu.

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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde 6-8 derece artması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı.

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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı

PEKİ, BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkenin genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.