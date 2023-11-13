Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla'yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası Çanakkale ve İzmir'de, gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepez Deresi'nin taşmasıyla teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Muğla'nın Ortaca ilçesinde ise şiddetli sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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