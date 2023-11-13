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Haberler Galeri Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla'yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla'yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası Çanakkale ve İzmir'de, gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepez Deresi'nin taşmasıyla teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Muğla'nın Ortaca ilçesinde ise şiddetli sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 14:28
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Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla’yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

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Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla’yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

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Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla’yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

KEPEZ DERESİ TAŞTI
Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı.

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Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla’yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

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Meteoroloji uyarmıştı: İzmir, Çanakkale, Muğla’yı sağanak vurdu! Tatilciler tahliye edildi yollar göle döndü

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.