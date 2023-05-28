28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte bazı bölgelerde yazın kavurucu sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, Türkiye'nin ılık bir kış geçirdiğini belirterek yağışlar ve barajlara etkisiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Yeni haritada birçok il için alarm verildi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 12 Mayıs tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 48,81 oldu.

Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:06
  • 1
  • 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte yazın kavurucu sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, Türkiye'nin ılık bir kış geçirdiğini belirterek yağışlar ve barajlara etkisiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

Kış mevsiminin, sadece şubat ayı döneminde mevsim normallerinin üzerine çıktığını, genel olarak mevsim normallerinde seyrettiğini belirten Çukurçayır; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Şanlıurfa ve Isparta'nın, en fazla yağışı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde aldığını aktardı.

  • 3
  • 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

Çukurçayır, baraj doluluk oranlarıyla ilgili olarak, "Ankara'da baraj doluluk oranı geçen sene ile aynı düzeyde. Hatta bu sene barajlardaki doluluk oranı biraz daha iyi seviyede. Ankara'da bir ara şehre daha fazla su veriliyordu, depremzedelerden dolayı artan nüfustan dolayı. Eğer böyle giderse bu yılın sonuna en az sıkıntıyla ulaşırız" dedi.

  • 4
  • 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

İSTANBUL'DA YARI YARIYA AZALDI

İstanbul'da baraj doluluk oranının, geçen sene mayıs ayında yüzde 81 olduğunu aktaran Çukurçayı, "Bugüne baktığınız zaman İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49. Nerdeyse yarı yarıya azalma olmuş. Bu sadece barajlardaki suların rakamsal değeri. Bunun tarım açısından da etkileri var. İstanbul da göç alan şehir ve bu nedenle de şehre daha fazla su verilmek durumunda kalınıyor. Yani barajlarımız aynı kalıyor ancak barajlardaki su seviyesi düşüyor. Bu da demektir ki İstanbul daha sıkıntılı bir yaz dönemi geçirecek" ifadelerini kullandı.

Yağışların bir miktar daha devam etmesinin beklendiğini söyleyen Çukurçayır, "Ama bu yağışlar, barajları asla yüzde 81 seviyelerine getirmez" dedi.

  • 5
  • 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

SU KRİZİ BAŞ GÖSTEREBİLİR: SON 9 YILIN DİBİ

Kurak geçen kışın ardından İstanbul'a su sağlayan barajlar çok ciddi alarm veriyor. Barajlardaki son ölçümlere göre son 9 yılın en düşük doluluk seviyesi gözlemlendi. Uzmanlar, kuraklığın devam etmesi, tüketimin bu şekilde devam etmesi durumunda su krizinin baş göstereceğini söylüyor.