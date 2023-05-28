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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...
Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte bazı bölgelerde yazın kavurucu sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, Türkiye'nin ılık bir kış geçirdiğini belirterek yağışlar ve barajlara etkisiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Yeni haritada birçok il için alarm verildi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 12 Mayıs tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 48,81 oldu.
Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:06Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:06