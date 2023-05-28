Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! İstanbul için susuz yaz tehlikesi | Birçok il için alarm verildi...

İSTANBUL'DA YARI YARIYA AZALDI

İstanbul'da baraj doluluk oranının, geçen sene mayıs ayında yüzde 81 olduğunu aktaran Çukurçayı, "Bugüne baktığınız zaman İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49. Nerdeyse yarı yarıya azalma olmuş. Bu sadece barajlardaki suların rakamsal değeri. Bunun tarım açısından da etkileri var. İstanbul da göç alan şehir ve bu nedenle de şehre daha fazla su verilmek durumunda kalınıyor. Yani barajlarımız aynı kalıyor ancak barajlardaki su seviyesi düşüyor. Bu da demektir ki İstanbul daha sıkıntılı bir yaz dönemi geçirecek" ifadelerini kullandı.

Yağışların bir miktar daha devam etmesinin beklendiğini söyleyen Çukurçayır, "Ama bu yağışlar, barajları asla yüzde 81 seviyelerine getirmez" dedi.