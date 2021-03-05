Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

'40 BİN KİŞİYİ YIKADIM'



14 yıldır kadın gassallığı yaptığını kaydeden evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Akkaya (36), "Bu işe kendi isteğimle başladım. Çünkü bu son görev, büyük bir hizmet. Bu işi de severek gururlu bir şekilde yapıyorum. Eşim her zaman yanımda olarak bana destek verdi. En ufak üzüntümde bana destek oldu" dedi.



