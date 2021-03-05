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Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda görev yapan 11 kadın gassal yılda 10 bine yakın cenaze yıkayıp, temizleyerek kefenliyor. Kadın gassallar kiminin ismini bile bilmediği ya da duyduklarında korktukları mesleği severek yapıyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 10:59
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Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

Gassallar, yılda yüzlerce cenazeyi yıkayıp, temizleyip, kefenledikten sonra ebediyete uğurluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nın kadın bölümü gasilhanesinde görev yapan 11 kadın gassal, toplumda az bilinen meslekleriyle dikkat çekiyor.

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Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

İsmi fazla bilinmeyen, ölüleri yıkayıp, temizleyerek kefenleyen kadın gassallar, mesleklerini gururla anlattı. Mesleğe geçişinde kimine eşi, kimine ise akrabaları öncülük eden gassallar, işlerini severek yaptıklarını belirtti.

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Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

GÜNLERİ GASİLHANEDE GEÇİYOR

Diyanet Eğitim Merkezi'nden gassallık belgesi aldıktan sonra, mesleğe adım atan kadın gassallar, donanımlı dini bilgiyle işlerinin başına geçiyor. Kadın gassallar, günlerinin büyük bölümünü 'gasilhane' denilen ölü yıkama odasına geçiriyor.

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Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

EŞ VE AKRABALAR ÖNCÜLÜK EDİYOR

Antalya Uncalı Kent Mezarlığı'nda görev alan kadın gassallar, yaptıkları işin zor olduğunu, bir süre sonra duruma alıştıklarını kaydetti. 11 kadın gassal, yılda ortalama 10 bine yakın ölü yıkadıklarını, birçok cenaze yakınıyla beraber üzülüp ağladıklarını ve yıkama işlemini o şekilde yaptıklarını söyledi. Kadın gassallar yaptıkları işin maddiyat kısmından çok maneviyat kısmının daha çok olduğunu belirtti.

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Mesleğini duyan korkuyor! Eşi 15 gün kapıda onu bekledi

'40 BİN KİŞİYİ YIKADIM'

14 yıldır kadın gassallığı yaptığını kaydeden evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Akkaya (36), "Bu işe kendi isteğimle başladım. Çünkü bu son görev, büyük bir hizmet. Bu işi de severek gururlu bir şekilde yapıyorum. Eşim her zaman yanımda olarak bana destek verdi. En ufak üzüntümde bana destek oldu" dedi.

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