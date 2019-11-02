Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi para basıyor... Her işin kendine göre zorluğu ve tehlikesi vardır elbette. Ancak bazıları "dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri" olarak tarihe geçmeyi başardı. Grafik tasarımcılığını yapan ve bu işi bırakıp yeni bir işe başlayan Onur Karavılkov yeni işiyle herkesi şaşırttı. Giriş Tarihi: 02.11.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 07:00
Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, "Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de 'Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim' Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir' diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100'e yakın müşterim var" dedi.
Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, "Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar.
Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım"
Köpeği seven her insanın bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten köpek gezdiricisi Hikmet Kaya ise, "Köpekleri gezdirmekte herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Zaten hepsi bize alışık, o yüzden zorluk yaşamıyorum. Köpekleri sabahları bir de akşamları getiriyoruz. Köpekleri gezdiriyoruz eğlendiriyoruz. Belirli bir ücretimiz yok kafamıza göre fiyat alıyoruz. Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz. Bunun dışında başka bir iş yapmıyoruz. Sadece köpekleri gezdiriyoruz. Köpekleri, sabah 2 saat, akşam da 2 saat olmak üzere 4 saat gezdiriyoruz. İnsanlar hayvanlarla pek ilgilenemiyor. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.
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