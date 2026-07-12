Mesai arkadaşına söylediği sözler pahalıya patladı! Hem işini hem tazminatını kaybetti

Kararda ayrıca, göz ameliyatı geçiren stajyerin doktorunun çalışmaması gerektiğini davacıya bildirmesine rağmen herkesin içinde rencide edildiği, kendisine "Öküz, mal, salak, işe yaramazsın, ne halin varsa gör" denildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yargıtay kararında, feshe konu olayda davacının iş yerinde stajyer olarak çalışan M.K.'ya bezlerin pis koktuğu gerekçesiyle bağırdığı, sinkaflı küfürler ettiği ve şiddet içerikli sözler söylediğinin dosya kapsamıyla sabit olduğu belirtildi.

TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLMELİ

Yargıtay, dosyadaki deliller doğrultusunda davacının işverenin gözetmekle yükümlü olduğu stajyere sataştığı, küfür ettiği, diğer çalışanlara karşı da agresif tavırlar sergileyerek ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı, bu nedenle iş yerindeki çalışma barışı ile disiplini bozduğunun sabit olduğunu belirtti.

Kararda, "Davacının sabit olan bu davranışları karşısında iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü kabul edilmelidir. Bu bakımdan işverence sözleşmenin 4857 sayılı Kanun'un 25'nci maddesinin (II) numaralı bendi uyarınca ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebiyle feshi yerindedir. İşverence yapılan feshin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin taleplerinin reddi gerektiği halde yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir" denildi.