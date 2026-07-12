Mesai arkadaşına söylediği sözler pahalıya patladı! Hem işini hem tazminatını kaybetti
Şef aşçı olarak görev yaptığı otelde stajyer aşçıya "Öküz, mal, salak, işe yaramazsın" gibi ifadeler kullandığı ve diğer çalışanlara da küfür ettiği belirlenen aşçıbaşı işten çıkarıldı. Tazminat talebiyle açılan davada son sözü söyleyen Yargıtay, işvereni haklı bularak kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğine hükmetti.
İşten çıkarıldıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere çeşitli işçilik alacaklarının tahsili için dava açan aşçıbaşının yıllar süren hukuk mücadelesi Yargıtay'da sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, stajyer çalışana ve diğer mesai arkadaşlarına yönelik küfür ve hakaret içeren davranışların iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi için yeterli olduğuna karar verdi.
İŞTEN ÇIKARILINCA MAHKEMEYE BAŞVURDU
Çalıştığı otelden çıkarılan aşçıbaşı K.H., İş Mahkemesi'ne başvurarak iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ve ödenmeyen işçilik alacaklarının bulunduğunu ileri sürdü.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ile asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti.
İŞVEREN: STAJYER VE ÇALIŞANLARA KÜFÜR ETTİ
Otel işletmecisi ise davacının stajyer aşçı M.K.'ya sinkaflı sözler söylediğini, benzer davranışları diğer çalışanlara karşı da sergilediğini belirterek iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu.
İşveren ayrıca fazla çalışmaların ücret bordrolarına yansıtılarak banka hesaplarına ödendiğini veya karşılığında serbest zaman kullandırıldığını, iş sözleşmesinde yılda 270 saate kadar olan fazla çalışmanın zamlı ücretinin maaşa dahil olduğunun düzenlendiğini belirterek davanın reddini istedi.
İLK DERECE MAHKEMESİ DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ
İş Mahkemesi, davacının stajyer M.K.'ya ve diğer çalışanlara sinkaflı sözler söylediği yönündeki savunmayı destekleyen somut belge sunulmadığı ve fazla çalışmanın ücrete dahil olduğunu gösteren iş sözleşmesinin dosyaya ibraz edilmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.
Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de itirazları reddetti. Bunun üzerine işletmeci kararı temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.
YARGITAY: İŞVEREN HAKLI
Yargıtay kararında, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle iş ilişkisinin işveren açısından sürdürülemez hale gelmesi durumunda işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının doğduğu vurgulandı.
Kararda, işverene tanınan bu hakkın temel amacının iş yerindeki disiplin ve çalışma düzenini korumak olduğu hatırlatıldı.