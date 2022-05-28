Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

BAZI TÜRLERİ KORUMA ALTINDA

Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye'de bazı bölgeler de de kendiliğinden çıkıyor. Türkiye'deki türün "Agave Americana" olduğu ancak 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için "sabır" veya "yüzyıl" çiçeği denildiği öğrenildi.

