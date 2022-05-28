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Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı, bölge sakinleri şaştı kaldı. Sabır çiçeğinin bazı türlerinin 50 ila 100 yıl arasında bir kez çiçek açmasıyla biliniyor. Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, "Ben 54 yaşındayım ilk defa bunun açtığını gördüm. Sadece aşağısı vardı, 25-26 günde bu hale geldi." dedi.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:23
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Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

Mersin'in turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4 metreyi aştı.

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Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 4,5 metreye ulaşan çiçeği görenler ise şaşırdı.

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Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

Tepe kısmından çiçeklenmeye başlayan, 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açan Agave bitkisinin kısa süre içerisinde çiçek açabileceği belirtildi. Yaşları 54 ile 60 arasında değişen bölge sakinleri, çiçeğin 25 gün içerisinde boy attığını belirtirken yaşının da en az 50 olduğunu kendi çocukluk dönemlerinde de burada olduğunu aktardı.

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Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

BAZI TÜRLERİ KORUMA ALTINDA
Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye'de bazı bölgeler de de kendiliğinden çıkıyor. Türkiye'deki türün "Agave Americana" olduğu ancak 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için "sabır" veya "yüzyıl" çiçeği denildiği öğrenildi.

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Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti

Meksika'nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığı belirtildi.