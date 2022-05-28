28 Mayıs 2022, Cumartesi
Mersinliler şaşkın! 50 yıldır kimse fark etmedi! 🌱25 günde 4 metreyi geçti
Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı, bölge sakinleri şaştı kaldı. Sabır çiçeğinin bazı türlerinin 50 ila 100 yıl arasında bir kez çiçek açmasıyla biliniyor. Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, "Ben 54 yaşındayım ilk defa bunun açtığını gördüm. Sadece aşağısı vardı, 25-26 günde bu hale geldi." dedi.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:23
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