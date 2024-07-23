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Mersin'deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

Mersin'de bir grup şahsın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." açıklamasında bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:00 Güncelleme: 23.07.2024 16:13
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Mersin’deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti." açıklamasında bulundu.

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Mersin’deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

Bakan Yerlikaya, "Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır." dedi.

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Mersin’deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.

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Mersin’deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

İŞTE ŞAHISLARIN GÖZALTINA ALINMA ANLARI

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Mersin’deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz