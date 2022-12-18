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Mersin'de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

Mersin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 3 yıldır civciv ve tavuk besleyen ziraat mühendisi Emre Türkmen, kümese gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Civcivi gören hem şaştı hem de satın almak istedi. Türkmen, 10 katı fiyat teklifine rağmen civcivi varmedi. Bakın nasıl dünyaya geldi...

İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:27
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Mersin’de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor.

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Mersin’de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi.

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Mersin’de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

Şu anda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi.


Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.

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Mersin’de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

8 BACAKLI ÇİFT BOYUNLU....

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sarısakal Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner'e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu.

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Mersin’de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

Remzi Siner, "Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok" dedi.