18 Aralık 2022, Pazar
Mersin'de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi
Mersin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 3 yıldır civciv ve tavuk besleyen ziraat mühendisi Emre Türkmen, kümese gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Civcivi gören hem şaştı hem de satın almak istedi. Türkmen, 10 katı fiyat teklifine rağmen civcivi varmedi. Bakın nasıl dünyaya geldi...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:27
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