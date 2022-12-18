Mersin’de görenleri ŞAŞKINA çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 KATI fiyat teklif ettiler vermedi

Remzi Siner, "Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok" dedi.