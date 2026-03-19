Mersin'de cani koca vahşeti: Genç kadını 2 çocuğu evdeyken katletti

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 08:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Mersin'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini iki çocuğu evdeyken hayattan kopardı. Nusratiye Mahallesi'nde yükselen tartışma sesleri, 26 yaşındaki genç annenin sonu oldu. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Mersin'in Akdeniz ilçesi gece yarısı gelen korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma katliamla bitti. 26 yaşındaki iki çocuk annesi Shaımas Abdi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

YATAK ODASINDA ÇIKAN ARBEDE ÖLÜMLE BİTTİ İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecinde olan Suriye uyruklu Shaımas Abdi ve Abdulmuti Abdi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yatak odasında başlayan arbede kısa sürede alevlendi. Gözü dönen koca mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini göğsünden ağır yaraladı.

ÇOCUKLAR EVDEYKEN DEHŞETİ YAŞATTI Olay sırasında çiftin iki çocuğunun da evde olması trajedinin boyutunu artırdı. Komşuların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CANİ KOCA GÖZALTINDA, ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA Cinayet büro ekipleri olay yerinde bulunan katil zanlısı Abdulmuti Abdi'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, anneleri gözleri önünde katledilen küçük çocuklar devlet korumasına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.