İkinci Böcek Ailesi vakası mı? Mersin'de bir aile yok olmanın eşiğinde! 2 kardeşin acı vedası! Anne babanın durumu kritik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | DHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde aynı aileden dört kişi mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Azra Tülü ile 4 yaşındaki Ömer Selim Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, anne ve babanın tedavisi sürüyor. Olayın nedeni adli ve tıbbi incelemelerle araştırılıyor.

5 Mayıs 2026 Salı günü Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan olayda, Tülü ailesinin dört ferdi gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşayan aile bireyleri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mersin'de iki kardeşin hayatını kaybettiği olayda kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

AİLE GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgilere göre polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru Tülü (33) ve çocukları Azra (7) ile Ömer Selim (4), memleket ziyareti için geldikleri Bozyazı'da gece aniden fenalaştı. Aile, Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce 4 yaşındaki Ömer Selim, ardından 7 yaşındaki Azra yaşamını yitirdi. Anne ve baba ise ileri tedavi için Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Hayatını kaybeden çocuklar için yapılan ön otopside kesin ölüm nedeni tespit edilemedi. Cenazeler detaylı inceleme için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Jandarma ekipleri, ailenin kaldığı evde inceleme gerçekleştirdi. Olayın kaynağının belirlenmesi amacıyla çevresel ve kimyasal ihtimaller değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin kesin sonucun otopsi ve laboratuvar analizlerinin ardından netleşeceğini bildirdi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

⬛ SSS (FAQ)

Mersin'de iki kardeş neden hayatını kaybetti?
Kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Otopsi ve inceleme süreci devam ediyor.

Anne ve babanın durumu nasıl?
Anne ve baba yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Olay nerede gerçekleşti?
Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşandı.

Evde inceleme yapıldı mı?
Evet, jandarma ekipleri evde ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

YÜREK YAKAN SON FOTOĞRAF

Öte yandan çocukların ölmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

