Merdivenin sonu öyle bir yere çıktı ki... 👷 İşte akıllara zarar veren olaylar

Günümüzde yükselen yüzlerce metre yüksekliğindeki binalar mühendislik bilgisine dayanmakta fakat insanoğlu hatasız değil. Ama kimi zaman hesaplanmayan dikkatsizlik şaşırtan sonuçları ortaya çıkartıyor. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor; mühendis en güzel evi, odayı, merdiveni oluşturayım derken ufak bir hesap hatası yapıyor ve olanlar oluyor.