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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!
Bir YouTube fenomeni son model Mercedes-Benz S-Class serisi aracın koltuklarını kesti. Buldukları parçaları kesen YouTuberlar, koltuktan çıkarttıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Otomobil koltuklarının içinde neler olduğunu merak eden sosyal medya takipçileri, videoyu milyonlarca kez izledi. İşte YouTube fenomeni baba-oğulun Mercedes koltuklarını keserek içinden çıkardıkları.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 01:13
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