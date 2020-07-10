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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

Bir YouTube fenomeni son model Mercedes-Benz S-Class serisi aracın koltuklarını kesti. Buldukları parçaları kesen YouTuberlar, koltuktan çıkarttıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Otomobil koltuklarının içinde neler olduğunu merak eden sosyal medya takipçileri, videoyu milyonlarca kez izledi. İşte YouTube fenomeni baba-oğulun Mercedes koltuklarını keserek içinden çıkardıkları.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 01:13
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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!
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Mercedes koltuğunu kesenler şaşkına döndü! Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!