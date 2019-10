Merakla beklenen dizinin adı açıklandı! Yeni Game of Thrones...

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones final bölümüyle hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Game of Thrones hayranları dizinin spin-off'u olacak yeni diziyi merakla beklemeye başladı. Game of Thrones'un sosyal medya adresinden yeni dizi projesinin adı açıklandı. İşte yeni Game of Thrones'un yeni adı.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:43