06 Mart 2020, Cuma
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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

Personel alımı ilanları memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı. Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. İşte personel alımı yapacak olan kurumlar...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 17:58
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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

15 sürekli işçi alacak

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 sözleşmeli helikopter pilotu alacak

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

1 sözleşmeli personel alacak

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

4 eski hükümlü alacak

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BİLGEM UEKAE 55 personel alacak