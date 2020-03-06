Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

Personel alımı ilanları memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı. Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. İşte personel alımı yapacak olan kurumlar...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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