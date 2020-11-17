Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfusu" araştırmasında 0-17 yaş aralığında olan çocuk nüfusunun il nüfusuna olan oranlarını yayınladı...