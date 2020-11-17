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17 Kasım 2020, Salı
Haberler Galeri Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı
Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfusu" araştırmasında 0-17 yaş aralığında olan çocuk nüfusunun il nüfusuna olan oranlarını yayınladı...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 11:41