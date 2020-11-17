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Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfusu" araştırmasında 0-17 yaş aralığında olan çocuk nüfusunun il nüfusuna olan oranlarını yayınladı...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 11:41
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Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfusu" araştırmasında 0-17 yaş aralığında olan çocuk nüfusunun il nüfusuna olan oranlarını yayınladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

81 Tunceli

Çocuk nüfusu: 14.452

İl nüfusuna oranı: %17,58

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Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

80 Edirne

Çocuk nüfusu: 75.545

İl nüfusuna oranı: %18,80

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Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

79 Kırklareli

Çocuk nüfusu: 67.621

İl nüfusuna oranı: %19,22

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Memleketinizin ne kadarı çocuk? TÜİK il il rakamları açıkladı

78 Çanakkale

Çocuk nüfusu: 101.100

İl nüfusuna oranı: %19,45